В посёлке Лебяжье детей учат готовить салаты и десерт

Юные лебяжьевцы на кулинарных мастер-классах научились готовить вкусные и простые блюда для всей семьи.

В рабочем посёлке официально открылась фудшкола «По карману». В Лебяжьевском центре дополнительного образования оборудовали кухонную зону – установили всё необходимое не только для приготовления, но и для съёмок.

На мастер-классах участники готовили закуски, салаты, первые и вторые блюда и даже выпечку с десертами и напитками. Под руководством повара-кондитера Марины Штейнгауэр ребята выпекли капкейки с кремчизом. Также дети познакомились с мастером сырных дел Александрой Васильевой. Рецепт своих сыров девушка, конечно же, оставила в секрете для публики (но научила ребят), а рецепт быстрого салата «Капрезе» опубликовали и на странице Кулинарного ателье «Азбука вкуса», сообщает Молодёжный портал Зауралья. Там организаторы на протяжении всех дней работы фудшколы делились впечатлениями, фотографиями и рецептами. На закрытии фудшколы были и друзья участников. За фуршетным столом дети поделились дальнейшими планами и вместе съели свежий, самостоятельно приготовленный торт.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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