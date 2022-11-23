В посёлке Лебяжье завершают капитальный ремонт поликлиники

В рабочем поселке Лебяжье Курганской области завершается капитальный ремонт поликлиники центральной районной больницы.

«В помещениях были выполнены штукатурные работы, осуществлена заливка стяжки и устройство напольного покрытия (плитка). Выполнены работы по устройству системы электроснабжения, частичной замене системы водоснабжения, сантехнического оборудования. Также установлен подвесной потолок», - сообщил источник в региональном департаменте здравоохранения.

Завершить работы должны к концу ноября. Отметим, что капремонт поликлиники Лебяжьевской ЦРБ был запланирован по поручению губернатора Вадима Шумкова.

На данный момент завершается капитальный ремонт четвёртого этажа поликлиники Лебяжьевской ЦРБ.

«Для комфорта и удобства как пациентов, так и медицинских работников в текущем году капитально отремонтировали и второй этаж поликлиники. В ходе проведенных работ выполнен ремонт полов, осуществлена покраска стен и потолков, покрытие стен плиткой, произведено устройство подвесного потолка, замена сантехнического оборудования, системы электроснабжения и дверных блоков», - сообщила руководитель Лебяжьевской центральной районной больницы Светлана Харченко.

В этом году возведены модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов селах Елошное и Арлагуль. В настоящее время в медучреждениях уже ведется прием граждан.