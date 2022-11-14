В посёлке Лебяжье завершили ремонт спортивного зала средней школы

Ремонт спортивного зала в Лебяжьевской средней общеобразовательной школе начали в июне 2022 года по инициативе партии «Единая Россия» по проекту «Новая школа», а также в рамках исполнения народной программы. Ход ремонтных работ на протяжении всего времени контролировали активисты партии, члены родительского комитета, а также депутаты.

«В настоящее время выполнен капитальный ремонт спортивного зала в школе. Проведены работы по оштукатуриванию стен и потолков большого и малого спортивных залов, заменены плитка и сантехническое оборудование в санузлах и душевых, заменена перегородка в помещении для инвентаря, заменено покрытие из линолеума в спортивных залах и выполнено устройство настенных протекторов в малый спортивный зал, заменены светильники. Все сделано качественно и с заботой о наших детях», - рассказала депутат Лебяжьевской окружной Думы Елена Сафронова.

Стоимость выполненных работ составляет более 3 млн рублей.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.