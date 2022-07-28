В Правительстве Курганской области рассказали о ходе цифровой трансформации

На официальной странице областного правительства в социальной сети «ВКонтакте» прошел прямой эфир с директором областного департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдиновой. Темой разговора стала «Цифровая трансформация и развитие ИТ-технологий в регионе».

Директор департамента рассказала, что реализуется пять основных региональных проектов по программе «Цифровая экономика РФ» под непосредственным руководством губернатора Курганской области и руководителем цифровой трансформации, заместителем губернатора Оксаной Куташи. Непосредственное участие в реализации принимают руководители всех органов исполнительной власти, администрации районных и городских округов.

«В целях привлечения делового экспертного сообщества создан общественный совет при нашем департаменте, который активно участвует в направлении предложений, согласовании различных ключевых документов, которые обеспечивают цифровое развитие в регионе. В данный момент идет формирование нового состава общественного совета, прием заявок осуществляется в Общественной палате Курганской области до конца июля, приглашаются представители общественных объединений», - отметила Гульжан Фахрутдинова.

Она рассказала о ключевом документе, который был принят в 2021 году - «Стратегии цифровой трансформации». Документ был разработан с учетом рекомендаций и требований всех федеральных ведомств и включает в себя направления работы, мероприятия и показатели в основных сферах: госуправление, образование, здравоохранение, городская среда, социальная защита, строительство, сельское хозяйство.

«На основе стратегии создана программа цифровой трансформации, в рамках которой мы должны к 2024 году достигнуть определенных результатов. Например, услуги, переведенные в электронный вид, должны достигнуть 95%, а «цифровая зрелость» всех ключевых отраслей экономики к 2024 году должна составить 70%, к 2030 — 100%. В рейтинге цифровой трансформации в регионах Курганская область по итогам 2021 года входила в 10-ку лучших регионов РФ, по итогам первого полугодия мы также на 10 месте», - привела результат директор департамента.

О ходе реализации программы цифровой трансформации читайте в следующих информационных материалах на сайтах nm45.ru и zauralonline.ru.

Василий Малухин.

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