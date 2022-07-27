В Правительстве РФ высоко оценили качество реализации реформы обращения с ТКО в Курганской области

Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко высоко оценила качество проводимой в Курганской области работы по реализации реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Этот вопрос обсуждался на совещании с полномочным представителем Президента России Владимиром Якушевым главами регионов УрФО в режиме ВКС.

Губернатор Вадим Шумков проинформировал вице-премьера о том, что по плану мероприятий к 2024 году планируется создать мусоросортировочный комплекс, мощностью не менее 160 тыс. тонн/год и объект компостирования (утилизации) отходов, мощностью 48 тыс. тонн/год.

Проект будет реализован в рамках соглашения, которое глава региона подписал с Российским экологическим оператором на Петербургском экономическом форуме. Предполагается создать объекты в сфере обращения с ТКО на основе концессионных соглашений. В рамках соглашения РЭО будет подготавливать проекты к финансированию с механизмами поддержки. Сейчас идет работа по поиску инвестора.

Строительство и ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса и объекта утилизации отходов позволит Курганской области одной из первых в Российской Федерации выполнить Указ Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и создать устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечив 100-процентную сортировку отходов, а также снизить объем направляемых на захоронение отходов в два раза, считают в правительстве области.

Успехи Курганской области в работе по совершенствованию системы обращения с ТКО отметил и полпред Владимир Якушев:

«Все шесть регионов УрФО по итогам 2021 года достигли поставленных целей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. В четырех регионах (Курганской, Челябинской, Тюменской областях, Югре) показатели превысили плановые значения», - подчеркнул Владимир Якушев.

По информации пресс-службы губернатора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.