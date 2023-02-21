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В праздничные дни в Курганской области устроят массовую облаву на водителей

Дорожные инспекторы будут целенаправленно выявлять нетрезвых водителей

21 февраля, 2023 - 18:00

В праздничные дни сотрудники полиции Курганской области собираются  нести службу в усиленном режиме.

В частности, сотрудники подразделений  ГИБДД  23 и 24 февраля 2023 года будут проверять водителей на предмет трезвости.

«Дорожные полицейские устроят тотальные проверки водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения», - говориться в сообщении регионального  управления Госавтоинспекции

В ведомстве утверждают, что подобные рейдовые мероприятия проводятся в регионе ежемесячно, однако это не приводит к положительным результатам, поскольку курганцы продолжают садиться за руль автомобилей в нетрезвом состоянии. Они совсем не задумываются, что подвергают опасности не только себя, но и жизнь других участников дорожного движения.

В Госавтоинспекции считают, что курганцы не должны оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, и своевременно сообщать о водителях, ведущих себя неадекватно на дороге. А вот и телефон дежурной группы ОБДПС ГИБДД, по которому можно сообщать о нарушениях - 25-64-90.

Фото Николая Пушилина.

 

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21 февраля, 2023 - 18:00

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