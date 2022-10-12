В Притобольном районе открыли памятный знак девочкам войны

На территории Березовского сельсовета Притобольного района открыли памятный знак девочкам войны деревни Островка.

До Великой Отечественной войны в Островке жили 200 человек. Затем население стало сокращаться, и деревня исчезла в 70-х годах прошлого века – ее посчитали неперспективной.

В 1985, к 40-летию Великой Победы, на месте любимой деревни её бывшие жители установили стелу. До сих пор к мемориалу приходят неравнодушные люди, чтобы почтить память родных и близких.

Год назад состоялось открытие памятного знака труженицам тыла, а в июле этого года мемориал установили мальчикам Островки. 5 октября открыли памятную плиту, посвященную девочкам, которые трудились в тылу.

На торжественном открытии были сельчане, представители администрации, ребята из Верхнеберезовской школы, жители бывшей Островки.

– Все, что есть в нашей памяти, мы должны передать детям, которые понесут ее дальше, – сказал Марат Исламов, депутат областной думы от Притобольного района. Поправки в Конституцию вернули школам воспитательную функцию, и дети будут расти патриотами.

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