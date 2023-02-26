В Прощенное воскресенье губернатор Вадим Шумков посетил храм в Чимеево

Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня передаем Курганской епархии вновь отстроенный каменный храм в селе Чимеево для размещения в нем Чимеевской иконы Казанской Божией Матери.Замечательный получился для неё дом - красивый и уютный. Летом сделаем наружную отделку и подсветку", - написал Вадим Шумков.

Кроме того, в этом году здесь ремонтируется порядка 60 км дорог - подъезды к Чимеево с обеих федеральных трасс. От трассы Курган - Екатеринбург порядка 40 км, а также от трассы Курган - Тюмень около 20 км.

Также в этом году в Белозерском округе будет отремонтировано и построено еще 9 участков дорог: «Подъезд к г. Тюмень» - Боровское - Мостовское; Белозерское - Пьянково (от фед. дороги «Подъезд к г. Тюмень» до с. Светлый Дол); «Подъезд к г. Тюмень» - Скаты - Ордина (от дороги «Подъезд к г. Тюмень» до с. Скаты); «Белозерское - Пьянково» - Светлый Дол (от с. Светлый Дол в сторону с. Кирово); Боровское - Зюзино - Лихачи - Борки; «Белозерское - Пьянково» - Светлый Дол - Скаты; «Подъезд к г. Тюмень» - Боровское - Мостовское (от с. Боровское до с. Березовское). Часть из них в щебеночном покрытии.

Будет сделано освещение на подъезде к Белозерскому. Объём работ огромный.

Чтобы обсудить детали такого количества участков, глава региона собрал заказчиков и подрядчиков на одной площадке в Чимеево.

"Отношения таких сторон в реальной жизни нередко изобилуют различными эмоциями. Потому предложил коллегам заранее попросить друг у друга прощения на весь сезон. Федеральную трассу Курган - Тюмень коллеги из Росавтодора так и не смогли привести в порядок, несмотря на обещания. Мы их тож простим, но работу все ж надо доделывать до конца", - отметил Вадим Шумков.