В пяти деревнях Курганской области впервые появились интернет и мобильная связь

«Ростелеком» запустил в эксплуатацию пять базовых станций, построенных в малых населенных пунктах Курганской области в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства.

Доступ к беспроводному интернету и сотовой связи стандартов LTE/4G впервые получили жители сел и деревень Далматовского, Лебяжьевского, Частоозерского и Шатровского районов . Разговаривать по сотовой связи без помех теперь могут еще 800 жителей региона.

«Для определения первоочередных населенных пунктов Минцифры России в конце 2021 года провело общенародное голосование. Зауральцы выбрали 15 таких территорий. И вот первые базовые станции уже запущены. Наши специалисты совместно с «Ростелекомом» провели оценку работы введенного в эксплуатацию оборудования мобильного доступа в интернет и тестовые замеры скорости передачи данных на территории населенных пунктов. Людям впервые стали доступны многочисленные цифровые сервисы, такие как образовательные интернет-ресурсы, онлайн-платежи и социальные сети», - сообщила директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова.

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой. Используемый диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц обеспечивает высокую скорость мобильной передачи данных не менее 50 Мбит/с.

«Раньше в этих деревнях и селах не было устойчивого покрытия сетей мобильных операторов. Специалисты “Ростелекома” заранее подготовили инфраструктуру для работы базовых станций. Для удобства жителей в села и деревни будут выезжать специалисты нашей компании для оформления договоров и выдачи сим-карт», - рассказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком Владимир Барвинский.

«Ростелеком» реализует проект в УЦН 2.0 в Курганской области по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Он предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.

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