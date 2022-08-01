В районе моста через реку Мендеря открыли временное реверсное движение

Сегодня, 1 августа 2022 года, в 00 часов 00 минут в Белозерском районе началось движение транспорта по объездной дороге. На 36 километре трассы «Иртыш» Подъезд к городу Тюмень, в районе моста через реку Мендеря, организовано временное реверсивное движение.

Дорожные полицейские напоминают, что 15 июля 2022 года движение транспортных средств по мосту через реку Мендеря было прекращено. В связи с проведением капитального ремонта данного участка дороги возникла предаварийная ситуация с возможным разрушением несущих конструкций моста. На протяжении двух недель объездной путь был организован по федеральной дороге Екатеринбург – Шадринск – Курган через автодорогу Шадринск – Ялуторовск.

Напомним, что 24 июля губернатор Вадим Михайлович Шумков провели переговоры с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и руководителем Росавтодора Романом Новиковым по разрешению вопроса, связанного с ремонтом моста через р. Мендеря на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» «Курган – Тюмень». Глава региона попросил коллег ускорить возможные работы для скорейшего снятия проблемы. А также, ускорить ремонт самой федеральной трассы Р-254 «Иртыш».

По информации ГИБДД по Курганской области и пресс-службы губернатора Курганской области.

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