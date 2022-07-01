В регионах России с 1 июля повысились тарифы на некоторые услуги ЖКХ

По всей России на основании действующего федерального законодательства с 1 июля, как и в прошлые годы, проходит индексация тарифов на услуги ЖКХ. «Новый мир» выяснил, какие тарифы в регионе останутся на прежнем уровне, а какие вырастут, на сколько именно, и как наш регион выглядит по этому показателю на фоне других субъектов Российской Федерации.

- Изменение тарифов необходимо для сохранения стабильной работы ресурсоснабжающих организаций, чтобы они могли и дальше надежно и бесперебойно обеспечивать граждан жизненно важными коммунальными услугами, - пояснила нашему изданию исполняющая обязанности директора Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ольга Королева.

Предельный рост тарифов определяется Постановлением Правительства РФ. При этом – важная деталь! – величина повышения значительно уступает уровню фактической инфляции в России.

На прежнем уровне остаются в Курганской области тариф на вывоз мусора, природный газ и взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Изменятся тарифы на сжиженный газ, тепло, электричество и воду, причем рост будет значительно меньше, чем в ряде других регионов.

- В Курганской области с 1 июля рост стоимости жилищно-коммунальных услуг составит в среднем 4%. Это существенно ниже, чем, скажем, в Чеченской республике (6,5%), Кабардино-Балкарии (5,4%), Республике Дагестан (5,2%), Ингушетии (5,1%), городах Москве и Санкт-Петербурге (по 5%), - сообщила «Новому миру» Ольга Королева.

Теперь по конкретным тарифам.

За электричество городское население в Курганской области платило 3,60 рубля за один киловатт/час, а сельское и приравненные к нему категории – 2,52 рубля. Причем эти расценки не менялись уже в течение года.

- С 1 июля тариф составит 3,77 рубля для городского населения и 2,64 – для сельского, то есть повысится соответственно на 17 и 12 копеек за один киловатт. Иными словами, если человек потребляет в месяц, скажем, 100 киловатт, то плата для него повысится на 17 рублей в городе и на 12 рублей в сельской местности, - объяснила и.о. директора Департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области.

На сжиженный газ тариф в среднем изменится на 3,6%-3,7%.

Что же касается тарифов на воду и тепло, то на территории Курганской области услуги отопления и водоснабжения осуществляют более 100 энергоснабжающих организаций различных форм собственности. Тарифы для них устанавливаются на основе их экономически обоснованных затрат и могут отличаться в разных муниципальных образованиях.

- Размер тарифа на тепло в Курганской области находится в пределах среднего по УрФО. Так, в городе Кургане для потребителей ПАО «КГК» он с 1 июля составит 2174 рублей 27 копеек за 1 Гкал, а в Екатеринбурге – 2333 рубля 76 копеек, то есть выше на 7,3%, - привела пример Ольга Королева.

Тариф на водоснабжение и водоотведение повысится в Курганской области на 4%. Для сравнения: в Челябинске водоснабжение подорожает на 9,3%, а водоотведение – на 4,3%. При этом размер тарифа в Кургане окажется ниже, чем в Тюмени, на 2 рубля 48 копеек и составит 36,06 рубля за один кубический метр.

Также отметим, что ряд жителей региона получают компенсации из бюджета за оплату услуг ЖКХ. Об этом подробнее – в нашем материале с начальником Главного управления социальной защиты населения Еленой Ситниковой.

Николай Волков.

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