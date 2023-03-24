В регионах Урала в этом году построят и отремонтируют 214 медицинских учреждений

В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в регионах УрФО запланирован капитальный ремонт и строительство 214 медицинских объектов.

Важным участком работы остается строительство образовательных учреждений - школ и детских садов. Сейчас на Урале строится 23 школы и четыре детских сада, из них 11 школ и все детские сады начнут принимать детей до конца года.

В планах на этот год – построить и обновить 24 объекта культуры, 17 из которых собираются вводить в эксплуатацию в этом году.

«Все государственные начинания реализуются «на земле». В таком важнейшем вопросе, как строительство социальной инфраструктуры, принципиально важно, как выстроена работа всех участников процесса между собой. У нас есть успехи, но, как говорится, «нет предела совершенству», и, конечно, на региональном уровне требуется еще много улучшений. Социальные объекты – это инвестиция в будущее. И от того, насколько быстро и качественно мы будем создавать и модернизировать социальную инфраструктуру, зависит качество человеческого капитала в нашей стране», - оценил ход реализации региональных социальных проектов полпред УрФО Владимир Якушев.

По данным полпредства, в 2022 году в регионах УрФО ввели в эксплуатацию 63 модульных фельдшерско-акушерских пункта, провели капитальный ремонт 128 зданий медицинских организаций и построили 7 новых объектов здравоохранения.

По программам национальных проектов возвели 13 школ и пять детских садов.

По направлению «Культура» построили и реконструировали 29 объектов культуры.

Фото пресс-службы полпредства УрФО.

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