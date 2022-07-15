В регионах УрФО сформировали 155 студенческих отрядов

В регионах УрФО сформировали 155 студотрядов. Большая часть ребят задействована в строительстве на объектах ГК «Росатом», ПАО «РЖД», ПАО «Газпром» и других крупных работодателей, а также в работе по восстановлении мемориального комплекса Саур-Могила на территории ДНР, сообщили в пресс-службе полпредства.

«Студотряды – это возможность попробовать себя в разных профессиях, стать участником масштабных проектов, обрести надёжных друзей. Это школа, которая учит трудолюбию и ответственности, умению работать в команде и сообща двигаться к цели. Социальный лифт, который помогает найти своё место в жизни. Вчерашние бойцы, что гордились нашивками на куртках и пели песни под гитару, занимают посты на государственной службе, успешно строят карьеру на предприятиях. Но самое главное – они всю жизнь хранят верность традициям студотрядовского движения», - убеждён полпред Владимир Якушев.