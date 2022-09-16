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В регионах УрФО собрали 5,5 млн тонн зерна

Объём превышает показатели 2021 года в два раза.

20 сентября, 2022 - 12:30

Урожай зерна и зернобобовых культур убран с 75% посевных площадей УрФО.

Объем собранного - 5,5 млн тонн зерна ­- превышает показатели прошлого года в два раза.

Во всех регионах УрФО, где был проведён посев зерна, наблюдается высокая урожайность, сообщает пресс-служба полпредства. Такой результат стал возможен благодаря отличным погодным условиям и выполнению необходимых агротехнологических операций.

По мнению полпреда Президента России в УрФО Владимира Якушева  сейчас главная задача - очень качественно провести уборочные работы. «Несмотря на то, что регионы УрФО по большей части индустриальные, мы развивали и будем развивать сельское хозяйство. Поскольку это один из ключевых элементов продовольственной безопасности.  Уборочная кампания сейчас в самом разгаре. По урожайности регионы двукратно увеличили свои объемы по сравнению с прошлым годом. Это очень хорошие показатели», - отметил полпред.

 

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20 сентября, 2022 - 12:30

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