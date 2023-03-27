В регионе формируют команду «Навигаторов детства»

Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс «Навигаторы детства 3.0». Заявку на конкурс можно подать на сайте навигаторы детства.рф до 7 мая, сообщает Молодежный портал Заурапья PROSPEKT45.

«Навигаторы детства» – открытый конкурс Министерства просвещения и Росдетцентра по отбору кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Предполагается формирование кадрового резерва специалистов по воспитательной работе в образовательных организациях.

В образовательных учреждениях области с нового учебного года появятся специалисты по воспитательной работе. Должности советников будут введены в 113 школах региона в каждом муниципалитете в рамках федерального проекта «Навигаторы детства» нацпроекта «Образование».

«Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – это друг и наставник, способный объединить вокруг себя детей, педагогов и родителей, стать проводником федеральных и национальных проектов, конкурсов, помочь организовать реальную воспитательную работу с детским сообществом, обеспечить каждому школьнику возможность проявить свои организаторские и творческие способности. А ещё это специалист, готовый включиться в проекты и инициативы детей, поддержать и найти способы и средства для их воплощения в жизнь», — рассказал заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников.

Участниками конкурса могут стать педагоги, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, а также представители общественных объединений, имеющих опыт реализации проектов в сфере воспитания. Им предстоит пройти несколько конкурсных испытаний: представить электронное портфолио, пройти тестирование, индивидуальное собеседование. Победители конкурса смогут бесплатно пройти программу повышения квалификации.

Фото Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45

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