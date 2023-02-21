В регионе ожидают мокрый снег и гололёд

В связи с изменениями погодных условий и осадками в виде мокрого снега водителям необходимо быть максимально внимательными, сократить движение в городе, на загородных дорогах, по возможности отказаться от дальних поездок.

При движении в условиях гололеда и обильного снегопада любое впереди идущее или встречное транспортное средство из-за ошибки водителя может развернуться и способно потенциально помешать движению. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, разрешенную скорость и при необходимости быть готовым не только остановиться на проезжей части, но и изменить направление движения.

Пешеходам необходимо внимательно пересекать проезжую часть. При приближении автомобиля дожидаться полной его остановки, не торопясь выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, заранее убедившись в безопасности перехода. При этом в тёмное время суток необходимо иметь предметы со световозвращающими элементами.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в Дежурную группу ГИБДД по городу Кургану по телефону 25-64-90, либо на единый телефоны экстренных служб: 112, 020. Полицейские постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора