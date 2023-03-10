В регионе построят крупный мусороперерабатывающий комплекс

В Курганской области идёт подготовка к началу строительства современного крупного мусоросортировочного комплекса, к которому планируется приступить в ближайшее время. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Вадим Шумков.



«Скоро в регионе начнется строительство крупного мусоросортировочного комплекса. Объём инвестиций свыше 1 млрд рублей. Количество новых рабочих мест до 140», - поделился новостью в своем телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

Правительство области и ООО «ЭКОТЕХ» заключили Концессионное соглашение о создании и эксплуатации объектов для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов. Мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 160 000 тонн ТКО в год расположится в Кетовском муниципальном округе в непосредственной близости от Шуховского полигона.

Реализацию крупного инвестиционного проекта в сфере обращения с отходами губернатор Вадим Шумков обсуждал на полях XXV Петербургского международного экономического форума с генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Тогда же было подписано соответствующее соглашение.

Возведение мусоросортировочного комплекса пройдет с привлечением частных инвестиций, кроме того, концессионным соглашением предусмотрено предоставление гранта из федерального бюджета. Ввести комплекс в эксплуатацию планируют в конце 2024 года. Создание этого объекта позволит направлять на сортировку 100 % образуемых на территории региона отходов, а также в два раза снизить объем мусора, который ежегодно направляется на полигон для захоронения.