В регионе самый низкий уровень безработицы за последние 30 лет

Сегодня на учёте в центрах занятости стоит 3010 человек. Тенденция на снижение этого числа растет.

«На 1 апреля этот показатель составлял 0,9 %. Он самый низкий за весь период, с того времени, когда началась регистрация безработных граждан», - рассказал исполняющий обязанности начальника главного управления по труду и занятости населения региона Александр Кондратов.

С начала года из 3,5 тысяч, обратившихся в службу занятости, трудоустроено больше половины. Граждане, стремящееся найти применение своим силам и получить заработок, получают, приглашение на общественные работы.

«Порядка 236 человек заняты на этих работах, плюс ещё боле сотни проходят профессиональное переобучение», - привёл цифры Александр Кондратов.

Действуют меры поддержки и для работодателей. Им возмещаются затраты на оплату труда тем, кто выполняет общественные работы, чтобы оплата соответствовала МРОТ. Действуют программы по возмещению оплаты труда молодым лицам в возрасте до 30 лет и гражданам, уволенным по сокращению. Работодатель получает возмещение на оплату труда в размере МРОТ+ районный коэффициент и социальные выплаты. На организацию рабочего места для человека с ограниченными возможностями и привлечение к его бучению наставника, работодатель также получает возмещение от государства. За всей информацией работникам и работодателям необходимо обращаться в центры занятости по месту жительства.

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