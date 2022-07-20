В России создан аналог пионерии

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании Всероссийского движения детей и молодежи. Учредительное собрание нового движения состоится сегодня, 20 июля, в международном детском центре «Артек». Руководители и представители крупнейших детских общественных организаций и движений федерального и регионального уровней, федеральных органов и исполнительной власти, а также представители администрации президента РФ обсудят перспективы и утвердят устав организации.

В пресс-службе Росмолодежи отметили, что детское движение будет доступным каждому ребенку, а значит, массовым, сохранив при этом принцип добровольности.

«Современная организация позволит объединить детей и молодёжь на территории всей России, консолидировать возможности органов исполнительной и законодательной власти различного уровня и инициативы крупнейших детских организаций России под единым знаменем», - отметили в Росмолодежи.

В настоящее время в различных движениях в РФ задействованы лишь 3 млн детей. Ожидается, что новый вектор развития детского движения объединит под своей эгидой более 18 млн юных россиян.

Новое движение поможет школьникам выбрать сферу своих интересов, а также определиться с будущей профессией. Также движение станет платформой для реализации научных, творческих, бизнес-проектов школьников. Это станет возможно благодаря развитой сети партнерских организаций: вузов, бизнес-партнеров, творческих коллективов.

Новое движение объединит в себе опыт лучших практик прошлых и настоящих, таких как пионерия, РДШ, «Юнармия» и других, считает ветеран боевых действий, руководитель юнармейского отряда курганской школы №42 Алексей Абдулин.

«Это, безусловно, благотворно отразится на воспитании детей. Это доказывает пример нашего юнармейского отряда, который был образован в 2021 году. В его составе ученики кадетского класса. Многие ребята мечтают в дальнейшем связать свою жизнь с профессиями «в погонах». Несомненно, те знания и умения, которые они получают будучи юнармейцами, пригодятся им в дальнейшем. Когда вырастут эти мальчишки и девочки будут вспоминать не дисплей компьютера или экран телефона, а игру «Зарницу», счастье, что смогли преодолеть непреодолимое и помогли другу дойти до финиша». - отметил он.

Независимо от того, как назовут объединение, оно будет востребовано и полезно, в первую очередь, для детей, считает педагог-организатор гимназии №47, кандидат педагогических наук, депутат Курганской областной Думы Ольга Баланчук.

«Это доказывает весь предыдущий опыт. Вообще, подобные объединения детей были в разные времена. Сначала была пионерия, потом было движение старшеклассников, позже появилось Российское движение школьников, которое мы также с удовольствием подхватили. Создание нового движения ни в коем случае не должно быть связано с разрушением того, что уже наработано. Оно должно стать гармоничным продолжением той работы, которая уже ведется, естественным развитием», - отметила она.

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