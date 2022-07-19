В России запустили новое тревел-шоу с национальным колоритом

В России запустили новое тревел-шоу - Национальность.ru. Его ведущие проедут по всей стране и выяснят, насколько правдивы некоторые стереотипы о народах, проживающих в РФ. Они познакомят россиян с национальными культурами, языками, обычаями и традициями.

Ведущими шоу стали тревел-блогеры Иван Чуйков, Екатерина Мускатина и Александра Соколова. В первых выпусках они уже попробовали кабардинские кукурузные лепешки – киржин, поучаствовали в таинственных чувашских обрядах и выяснили из чего состоит национальный костюм осетин.

На данный момент вышло девять выпусков Национальность.ru. Зрителей познакомили с культурными особенностями калмык, татар, ингушей, абазин, марийцев, осетин, карачаевцев, чувашей и кабардинцев. Всего планируется несколько сотен выпусков, поделились создатели проекта.

Тематика нового шоу выбрана неслучайно. В декабре 2021 года Президент РФ Владимир Путин объявил 2022-й Годом культурного наследия народов России. По поручению главы государства в регионах проходят различные мероприятия с национальным колоритом.

Так, в начале июля в Зауралье с размахом отметили праздник Сабантуй. В Сафакулевский муниципальный округ приехали несколько тысяч гостей из соседних районов, а также Татарстана и Башкортостана. В этом же месяце в селе Частоозерье прошел масштабный этнофестиваль «Купала», посвященный празднику Ивана Купалы.

В конце июля в Курганской области пройдет Крестовско-Ивановская ярмарка. Она будет организована вблизи деревни Крестовское Шадринского округа.

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