В российские высшие учебные заведения вернут специалитет по точным наукам

СМИ сообщили, что в российские вузы могут вернуть специалитет с курсом обучения не менее 5 лет по точным наукам. По другим направлениям сохранится бакалавриат. Об этом заявил во вторник президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2022 года.

«Наша генеральная линия - специалитет, аспирантура должна быть научной, а не учебной. И, конечно, сохранить бакалавриат в тех случаях, когда это диктуется какими-то условиями. И, безусловно, разрешить после специалитета поступать в магистратуру, а не запрещать, как сейчас», - считает руководитель главного вуза страны.

Минобрнауки осенью внесет на рассмотрение в Госдуму предложения о формате новой национальной системы высшего образования, которая придет на смену дискредитировавшей себя Болонской.

Какой, по вашему мнению, должна быть новая система высшего образования в России? В каких случаях, на ваш взгляд, имеет смысл сохранить бакалавриат? Какие выводы можно сделать из истории внедрения в России Болонской системы?

По информации сайта https://expert-club.online

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