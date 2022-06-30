В российских школах введут единый стандарт образования

В России появится «золотой стандарт» образования — единые образовательные программы для всех школ страны. Соответствующие поправки в закон «Об образовании в РФ» разработали в Госдуме РФ.

«Закон «Об образовании» описывает учебную программу как примерную, рекомендательную, а там, где нет обязательного, отсутствует конкретика. Мы должны оградить нашу систему от этого и выстроить четкую вертикаль процессов, которые происходят в школе. Мы, депутаты, предлагаем принять основные образовательные программы, «золотой стандарт» знаний для всех школ страны, закрепить его юридически, подкрепить организационными моментами, и закрепить эту зону ответственности за государством в лице Минпросвещения России. Это также снимет нагрузку с наших учителей, потому что вариативность создает излишний документооборот», - отметила председатель комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова.

Нововведения поддержали в Министерстве просвещения РФ. Директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Максим Костенко добавил, что укрепление образовательного пространства отвечает основной задаче, связанной с раскрытием талантов детей. Он особенно подчеркнул важность того, чтобы в учебниках не было разного толкования важнейших исторических событий.

«Золотой стандарт» поможет укрепить в России единое образовательное пространство, считает директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

«Внедрение так называемого «золотого стандарта», считаю, очень поможет в работе начинающим молодым педагогам. У них будет четкое понимание того, какую информацию они должны донести детям в обязательном порядке. Они не будут теряться в объеме информации, поскольку будут четко прописаны приоритеты образовательного процесса. Уверен, что это положительно скажется и на подготовке к урокам, и на качестве образования в целом», - отметил он.

Введение единого стандарта в системе образования назрело давно, отмечает учитель географии Кетовской средней общеобразовательной школы имени контр-адмирала Иванова В.Ф. Марина Казакевич.

«Теперь любой ребенок при смене образовательной организации сможет легко пройти период адаптации и продолжить успешное освоение учебного материала. Одновременно с этим снизится документальная нагрузка на учителя, что позволит уделить больше времени саморазвитию и творческой деятельности», - считает Казакевич.

Предложение депутатов о создании «золотого стандарта» образования поддержал коллектив курганской гимназии №47.

«Единые программы, единые учебники, соответствие тем в программах и учебниках в пределах каждого года обучения. Ответственность за разработку единых программ по каждому предмету должна лежать на Министерстве просвещения», - отметила директор гимназии Ирина Бобчик.

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