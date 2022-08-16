В Сафакулевском культурном центре продолжается капитальный ремонт

2022 год стал знаменательным не только для многих Домов культуры по всей России, но и для Сафакулевского культурного центра. С марта этого года здесь, в рамках нацпроекта, идет капитальный ремонт. Это событие стало историческим не только для жителей села Сафакулево, но и для всей отрасли «Культура» Сафакулевского района в целом.

Культурный центр это сердце и душа села. Концерты, мероприятия, развитие творческих способностей сельчан, открытие новых талантов и даже голосование на выборах – все это происходит здесь.

Сотрудники Сафакулевского культурного центра находятся в постоянном поиске новых форм работы, трендов, стараются быть в курсе новых веяний, успешно принимают участие в конкурсах и фестивалях, создают собственные проекты.

В результате реконструкции Центр преобразуется в современное культурное пространство с учетом потребностей местных жителей. Подрядчиком на объекте является ООО «Транзит», отобранный в рамках аукционных процедур.

С начала ремонтных работ сделано немало: в зрительном зале установлены светильники, произведена разводка труб отопления на обоих этажах. Закончена установка новой системы вентиляции.

В фойе потолок готов под покраску, полы готовы под плитку, а стены под декоративную штукатурку. Завершен ремонт лестницы, ведущий к кинотеатру на втором этаже.

В настоящее время ведутся работы по установке дверей на первом этаже и в подвале, а также монтаж металлоконструкций для декоративных панелей на внешней части здания.

Общая сумма, выделенная на ремонт, составила более 22 миллионов рублей. Большая часть средств поступила из федерального бюджета, также используются областные и районные финансы. Капитальный ремонт планируется закончить до конца октября этого года.

И.о. начальника отдела культуры Зульфия Закирова отметила: «Ремонт продолжается. Возникающие по ходу работы замечания устраняются по возможности на месте. Начаты работы по монтажу креплений для одежды сцены и светотехнического оборудования».

Жители с нетерпением ждут открытия обновленного культурного центра. Тут снова начнут проходить концерты, фестивали, районные и областные конкурсы.

Качественный досуг будет организован для более 4000 жителей села и его гостей. Напомним, что в этом году работами по капитальному ремонту и переоборудованию охвачено 15 учреждений культуры по всей Курганской области.

Дания Рахматуллина.

Фото Найли Чиняевой

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