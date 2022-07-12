В Сафакулевской центральной районной больнице продолжают капитальный ремонт

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и достижения ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение», в этом году в Сафакулевской ЦРБ проходят работы по капитальному ремонту.

Уже выполнены демонтажные работы, работы по устройству выравнивающей стяжки и штукатурные работы, заменена система электроснабжения, выполнен монтаж оконных блоков. В настоящее время ведутся работы по устройству напольного покрытия (плитка), производится монтаж дверных блоков и подвесного потолка, малярные и плиточные работы, а также устанавливается сантехническое оборудование. Общая стоимость работ составляет – 4,1 млн рублей.

«Для комфорта и удобства получения медицинской помощи жителями Сафакулевского округа, капитальный ремонт объектов здравоохранения продолжится. На 2024 год планируется капитально отремонтировать фельдшерско-акушерский пункт в селе Яланское. В рамках программы на эти цели запланировано 2 млн рублей» - комментирует главный врач Сафакулевской центральной районной больницы Валерий Мусин.

В департаменте здравоохранения отметили, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров.