В Санкт-Петербурге объявлено о появлении в России нового вида спорта

С 15 по 18 июня 2022 года в Санкт-Петербурге проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум, в рамках которого 17 июня состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством спорта Российской Федерации. После подписания документа глава МинцифрыМаксутШадаев и министр спорта Олег Матыцин объявили о создании Федерации спортивного программирования России.

Ожидается, что Федерация объединит существующие многочисленные соревнования по спортивному программированию и привлечёт большое количество профессионалов ИТ-отрасли для развития нового вида интеллектуального спорта. В рамках инициативы планируется проведение Чемпионата России по спортивному программированию в 2022 году.

«Россия стала первой страной в мире, признавшей спортивное программирование официальным видом спорта. Мы убеждены, что спортивное программирование станет популярным массовым спортом в нашей стране, которая славится своими выдающимися программистами», — отметил МаксутШадаев.

Работы будут вестись по нескольким направлениям. Это, в частности, развитие и популяризация спортивного программирования среди населения страны, организация и проведение соревнований, разработка методологии, содействие в подготовке тренеров и спортсменов. Выделяются две ключевые дисциплины — алгоритмическое и продуктовое программирование.

«Создание Федерации спортивного программирования будет способствовать развитию ИТ-технологий, новых подходов и инноваций в отрасли физической культуры и спорта, привлечению молодых людей к активному образу жизни и интеллектуальному труду», — добавил Олег Матыцин.

Толчком к появлению в стране нового вида спорта явилась встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с российскими командами-участницами московского финала чемпионата мира по программированию среди студенческих команд ICPC (InternationalCollegiateProgrammingContest), состоявшаяся в октябре прошлого года. Отвечая на вопрос одного из участников соревнований, российский премьер-министр сообщил, что в стране будет создана федерация спортивного программирования.

В марте 2022 года после проведения всех необходимых формальностей в Москве состоялся учредительный съезд новой спортивной федерации, которая объединяет уже более 40 региональных отделений. В июне 2022 года зарегистрировано Курганское региональное отделение Федерации спортивного программирования России. И уже проводятся первые, пробные, соревнования. Ближайшие из них пройдут 22 и 27 июня.

По информации Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

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