В сборе гуманитарной помощи в Сафакулевском округе принимают участие целые школы и сёла

Большинство сафакулевцев не остаются равнодушными и всячески поддерживают инициативу губернатора Вадима Шумкова в сборе помощи мобилизованным и добровольцам. Почти каждый день в Сафакулевский филиал центра социального обслуживания идут посетители с продуктами и теплыми вещами, лекарствами и сладостями.

Принимают участие целыми школами и селами. Председатель окружного совета ветеранов Махмутьян Ахметжанов, предполагая, что солдаты нуждаются в теплых вещах, принес на пункт приема термобелье, перчатки, носки. Знаменитая своими творческими талантами на всю округу Галина Жукова из села Камышного привезла куртку, сапоги-дутыши, варежки, толстовку.

«Если сами не могут доставить, передают материальную помощь через своего социального работника, как это сделала наша подопечная Магибадар Гашиатуллина. Соцработник из села Бурматово Галеева выполнила поручение односельчан и привезла гуманитарную помощь, собранную всей деревней. Участники университета третьего возраста не остаются в стороне – вяжут теплые вещи, также самостоятельно вносят вклад в поддержку военнообязанных», - рассказал начальник Сафакулевского филиала Центра социального обслуживания Анфир Салихов.

Готовится адресная помощь сафакулевским землякам, призванным в рамках частичной мобилизации. Подписанные рюкзаки, которые приобретены на деньги сотрудников Сафакулевского муниципального округа, уже готовы. В рюкзаки вложены туалетные принадлежности, шапки, кальсоны, носки, стельки, консервы и сладости Куплены наколенники, подлокотники, перчатки, свитера. Сафакулевская больница внесла свою лепту медицинскими лекарствами, необходимыми при неотложной помощи.

Найля Чиняева. Фото из архива Сафакулевского филиала Центра социального обслуживания №6.