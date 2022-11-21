В селе Альменево планируют капитально отремонтировать детский сад «Солнышко

Глава Альменевского округа Алексей Снежко накануне провел встречу с представителями проектной организации ООО «Эксперт» по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт детского сада «Солнышко».

«Ремонт планируется в рамках поручений губернатора Курганской области. Встреча со специалистами прошла на территории детского сада. Совместно провели осмотр объекта и обсудили категории и виды планируемых работ», - сообщил глава округа в социальной сети «Вконтакте».

По словам Снежко, в 2023 году планируется отремонтировать систему отопления, электропроводку, канализационную систему, водопровод. Рассмотрен вопрос о частичном благоустройстве прилегающей территории.

В настоящее время формируется техническое задание, согласно которому будет разработан проект.

Ранее глава округа сообщал, что на центральную котельную в Альменево 70 тонн качественного угля. В Доме детства и юношества начались работы по монтажу дополнительного котла для улучшения теплоснабжения.

Фото со страницы Алексея Снежко в соцсети «Вконтакте».