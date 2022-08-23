Губернатор Вадим Шумков вместе с председателем попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», руководителем Императорского православного Палестинского общества Сергеем Степашиным и епископом Шадринским и Далматовским Владимиром в рамках визита в Шадринский муниципальный округ посетили село Батурино – родину архимандрита Антонина (Капустина). Сегодня, 23 августа, Русская православная церковь празднует 205-летие со дня рождения этого великого христианина.
Торжественный молебен был проведен в Спасо-Преображенском храме. Здание храма – древнейшая каменная постройка на территории нашего региона. В нём более ста лет служили представители священнического рода Капустиных.
Вадим Шумков, Сергей Степашин и епископ Шадринский и Далматовский Владимир торжественно открыли памятную доску, установленную на этом храме в честь Первосвятительского визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в селе Батурино и посещения им Спасо-Преображенского храма 25 августа 2017 по случаю 200-летия со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина).
В селе Батурино открыли памятную доску в храме в честь визита патриарха
Торжественный молебен был проведен в Спасо-Преображенском храме
Губернатор Вадим Шумков вместе с председателем попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», руководителем Императорского православного Палестинского общества Сергеем Степашиным и епископом Шадринским и Далматовским Владимиром в рамках визита в Шадринский муниципальный округ посетили село Батурино – родину архимандрита Антонина (Капустина). Сегодня, 23 августа, Русская православная церковь празднует 205-летие со дня рождения этого великого христианина.
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