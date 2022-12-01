В селе Батурино Шадринского округа освятили храм Преображения Господня. Обряд освящения храма совершили митрополит Курганский и Белозерский Даниил и епископ Шадринский и Далматовский Владимир.

Отметим, восстановление святыни началось в 2018 году. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. В марте 2022 года завершилась реконструкция исторического храма Преображения Господня, который имеет большую значимость для нашей области.

История храма тесно связана с жизнью нашего великого земляка - архимандрита Антонина Капустина – начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и его знаменитой семьи священников Капустиных, которые на протяжении ста лет служили на Шадринской земле и дали миру великих деятелей православия.

Фото от газеты "Шадринский курьер"

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