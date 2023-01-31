В селе Белозерском капитально отремонтировали крышу местной больницы

В селе Белозерском завершился капитальный ремонт кровли на белозерском филиале Курганской больницы №2. Как утверждают в областном департаменте здравоохранения, на капитальный ремонт крыши потратили семь миллионов рублей. На эти деньги строители смогли частично заменить деревянные конструкции, выполнить монтаж кровли из профилированного железа и смонтировать водосточную систему.

«Кроме этого, за период 2021 -2022 годов были выполнены капитальные ремонты ФАПов в селах Першино и Светлый Дол, смонтированы модульные ФАПы в селах Большой Камаган и Памятное», проведен частичный капитальный ремонт 1 и 2 этажей поликлиники», - рассказал официальный представитель белозерского филиала Курганской областной больницы №2 Миркамилджан Рахманов.

Напомним, в Курганской области модернизация первичного звена здравоохранения проходит по поручению губернатора Вадима Шумкова.