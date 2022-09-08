В селе Большое Чаусово открыли детский сад

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 8 сентября, посетил детские сады в Кургане и селе Большое Часусово.

«Детский сад по улице Урожайной в Кургане. Завершаем строительство. Остались штрихи. Скоро ввод. А ребятишек Восточного микрорайона в ближайшее время ждёт классное новоселье!» - написал в своём телеграм-канале глава региона Вадим Шумков.

Следующий объект – сад в селе Большое Чаусово. По словам губернатора, отличный получился детский садик, старый был, мягко говоря, никакой.

«Там же полным ходом идёт капитальный ремонт средней школы. Сделаем и её. Красивой и комфортной. Рядом строится новая амбулатория. Откроем в этом году. И, через все село, с опережением, уже из планов следующего года, делаем ремонт центральной улицы 2,5 км - от трассы до трассы», - написал глава региона.

Вадим Шумков сообщил, что в следующем году здесь сделают ещё одну дорогу, чтобы сельские ребятишки в школу и в садик не попадали по грязи.

Фото Василия Малухина.