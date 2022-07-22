В селе Большой Камаган Белозерского округа завершен монтаж модульного ФАПа

По личному поручению губернатора Курганской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в селе Большой Камаган завершили монтаж модульного здания фельдшерско – акушерского пункта. Контракт на выполнение работ на сумму 4,75 млн рублей был заключен с ООО Монтажно-Наладочное предприятие «ВЕКТОР» из Тюмени. Помимо работ по монтажу медицинского объекта выполнены работы и по устройству крыльца и пандуса, подключению инженерных сетей. В настоящее время отрабатывается вопрос подключения к сетям электроснабжения, заявка на подключение уже передана в профильное ведомство.

В департаменте здравоохранения надеются, что работа по улучшению качества оказания первичной медико–санитарной помощи населению в Белозерском муниципальном округе будет продолжена.

«На 2023-2024 годы запланирован капитальный ремонт центральной районной больницы, а также капитальные ремонты сразу трех фельдшерско –акушерских пунктов в селах Скопино, Рычково и Боровское. Также в планах приобретение модульных зданий фельдшерско –акушерских пунктов в населенные пункты Мясниково, Баярак и Боровлянка»,- поделился новостью руководитель Белозерской центральной районной больницы Миркамилжан Рахманов.

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