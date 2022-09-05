В селе Боровском Катайского района торжественно открыли новый ФАП

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в селе Боровском Катайского района появился еще один медицинский объект.

В торжественной церемонии открытия фельдшерско –акушерского пункта смогли принять участие Глава Катайского района Глеб Морозов, заместитель Главы Катайского района по социальной политике Елена Бородай.

Это радостное событие стало очередным этапом реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Напомним, монтаж модульной конструкции ФАПа осуществлен силами ООО «Вектор» из Тюмени. Фельдшерско –акушерский пункт располагается в центре села, получить медицинскую помощь в нем могут как жители села Боровское и даже деревни Гусиное.

Ну а сейчас в Катайской больнице ремонтируют стационар, ведутся штукатурные и плиточные работы, заменены оконные блоки, завершается демонтажные работы.

«В планах на 2023 - 2025 годы проведение капитального ремонта врачебной амбулатории в селе Ильинское и фельдшерско –акушерского пункта в селе Ушаковское, а также капитального ремонта центральной районной больницы», - комментирует руководитель Катайской центральной районной больницы Сергей Мисюк.