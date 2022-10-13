В селе Частоозерье благоустроили набережную

Частоозерье – одно из крупнейших сёл Курганской области. За последние несколько лет оно стало центром притяжения для всех жителей Зауралья и ближних регионов. Уникальные пейзажи, сезонные фестивали и красивые достопримечательности являются визитной карточкой района. Сейчас село преобразилось еще больше: на месте неухоженной прибрежной зоны появилась набережная с детской площадкой. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Так на берегу озера Мартыново установили скамейки-качели с видом воду. Такой отдых в единении с природой будет комфортным и в солнечный день, потому как у этих малых архитектурных форм есть навес. Рядом установлена детская горка, что позволит отдыхать на озере всей семьёй. По периметру стоят опоры освещение – в вечернее время этот уютный уголок будет выглядеть ещё более ярко и атмосферно. Рядом с набережной установлено оборудование для занятий спортом – площадка создана для людей, которые предпочитают здоровый образ жизни и хотят поддерживать себя в форме.

«Интересных и доступных объектов для детей и молодежи с каждым годом становится всё больше благодаря национальным проектам. Всего в этом году в области будет благоустроено 60 общественных и 30 дворовых территорий», – прокомментировала директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Ирина Саблукова.

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