В селе Частоозерье ремонтируют больницу

Депутат Курганской областной Думы от фракции «Единая Россия» Владимир Алейников побывал в Частоозерской центральной районной больнице, где завершилась реализация социального проекта Курганской областной Думы «Депутат – СМИ – население: грани взаимодействия».

Проект включал в себя приобретение 15 комплектов мебели и оборудования для стационара больницы. Кроме кроватей были закуплены специализированные матрасы, постельные принадлежности и белье, тумбочки, табуреты, все необходимое для оборудования палат. Проект был реализован на сумму 400 тысяч рублей: 150 тысяч - грант областной Думы и 250 тысяч - средства депутата.

«В областной Думе стало доброй традицией направлять средства проекта на помощь медицине. Сейчас ремонтируется Частоозерская больница, на это выделяется немало средств из федерального бюджета по линии партии «Единая Россия» в рамках народной программы. Но получается, что палаты новые, отремонтированные, а в них старая мебель. Сейчас, установив новое оборудование, а это 15 новых комплектов, все выглядит по-другому. У меня 4 округа, и я в обязательном порядке бываю во всех больницах, интересуюсь проблемами и предлагаю реализовать наш проект. В 2021 году, например, на средства гранта мы разработали проектно-сметную документацию на капитальный ремонт Мокроусовской ЦРБ», - говорит Владимир Алейников.

Первый заместитель главы Частоозерского округа Владимир Гончар отметил, что помощь областного парламента и лично депутата оказалась нужной и существенной.

«В нашем округе проживают 4700 человек. Самая дальняя от больницы деревня находится на расстоянии 42 км, но медикам выдали новые автомобили, и мы сейчас обслуживаем население в любом населенном пункте своевременно и в любое время суток. Прямо во дворе больницы построена вертолетная площадка, поэтому есть возможность эвакуировать тяжелых больных без промедления», - добавил Владимир Гончар.

По информации Курганского регионального отделения партии «Единая Россия».

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