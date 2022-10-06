В селе Чистом Щучанского МО завершился капитальный ремонт ФАПа

По личному поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в селе Чистом Щучанского муниципального округа завершен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта.

Напомним, контракт на проведение работ по капитальному ремонту на сумму 840 тыс. рублей был заключен с ООО «Уралремотделстрой», утверждают в департаменте здравоохранения Курганской области.

При проведении ремонта были выполнены демонтажные работы, выравнивание стен, проведены штукатурные работы, монтаж чернового пола, установлены дверные и оконные блоки. Также завершены малярные и плиточные работы. Выполнены работы по укладке линолеума, монтажу отбойной доски и устройству откосов на входной группе.

- Работа по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи – приоритетное направление. Только в этом году осуществлен монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Каясане, для оказания медицинской помощи населению приобретен автомобиль и 26 единиц медицинского оборудования для оснащения нового фельдшерско-акушерского пункта, - смогла сообщить представитель Щучанской центральной районной больницы Соколова.

Благодаря использованию внебюджетных средств проведен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Медведском. В ходе ремонта произведена замена инженерных сетей (система электроснабжения, канализации), выполнены общестроительные работы, монтаж подвесного потолка. Также заменены дверные блоки и проведен ремонт входной группы.

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