В селе Фадюшино Юргамышского округа завершена установка модульного ФАПа

В селе Фадюшино Юргамышского округа завершилась установка модульного здания фельдшерско-акушерского пункта. Работа по ремонту и оснащению медицинских организаций, как сообщили в депздраве, проходит по личному поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова. По программе модернизации первичного звена здравоохранения на эти цели выделены деньги.

В настоящее время завершены работы по монтажу модульного фельдшерско-акушерского пункта и выполнены работы по благоустройству прилегающих территорий.

По программе модернизации в текущем году для Юргамышской ЦРБ могут приобрести два автомобиля, а также 26 единиц медицинского оборудования для оснащения строящегося ФАПа, утверждают в департаменте здравоохранения Курганской области.

Одной из основных задач региональной программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения является организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы.

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