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В селе Глядянском завершили ремонт центральной районной больницы

Провели штукатурные и малярные работы, произвели монтаж подвесного потолка

24 октября, 2022 - 09:34

Строители завершили капитальный ремонт центральной районном больницы в селе Глядянском. Реконструкцию провели в палатах первого и второго этажей стационара, отремонтировали стоматологическое отделение и лестничные марши.

В ходе ремонта провели штукатурные и малярные работы, произвели монтаж подвесного потолка, выполнили устройство напольного покрытия из линолеума и плитки, установили  сантехническое оборудование, сообщает региональный депздрав.

Годом ранее в районной больнице отремонтировали помещения поликлиники и детского поликлинического отделения. Благоустроили территорию вокруг лечебного учреждения.  Заменили кровлю, полностью обновили интерьеры помещений стационара, приёмного покоя и отделения скорой помощи.

«В целях совершенствования первичной медико-санитарной помощи в текущем году также завершены работы по монтажу модульного здания фельдшерско – акушерского пункта в селе  Нагорском, закуплено 26 единиц медицинского оборудования для оснащения ФАПа и приобретено четыре автомобиля», - сообщила главврач Глядянской центральной районной больницы Маргарита Лошенкова.

В Курганской области продолжается реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

 

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24 октября, 2022 - 09:34

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