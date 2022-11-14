В селе Казаркино Макушинского округа завершается ремонт фельдшерско-акушерского пункта

В селе Казаркино Макушинского округа Курганской области завершается капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Контракт на выполнение строительных работ в сумме 1 млн рублей заключен с ООО «Газстройсервис». По условиям государственного заказа, строители должны заменить оконные и дверные блоки, отремонтировать полы, покрасить стены, облицевать стены плиткой, заменить систему электроснабжения и смонтировать подвесные потолки.

В настоящее время выполнены демонтажные работы, заменены окна, пол, проведены штукатурные работы, частично положено покрытие.

Представитель подрядной организации пообещал выполнить все работы к концу текущего месяца.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, работа по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи проводится и на других объектах Макушинского округа: закончены работы по капитальному ремонту детского отделения, расположенного на втором этаже центральной районной больницы. В настоящее время проводится подготовка документов для сдачи объекта в региональное управление капитального строительства.

«В текущем году завершены работы по возведению модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Требушинном, больница получила 3 автомобиля, а также 26 единиц медицинского оборудования для оснащения ФАПа», - сообщила руководитель Макушинской центральной районной больницы Зульфия Ганиева.

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