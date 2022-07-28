В селе Колесниково Кетовского округа завершается строительство нового ДК

«Коллеги из компании «Транснефть» поддержали просьбу региона построить новый Дом культуры в с. Колесниково Кетовского округа. Работы завершаются. Осенью будем открывать», - записал в своем телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

. На его строительство в рамках сотрудничества с правительством Курганской областью АО «Транснефть-Урал» направит 26 млн рублей. К работам планируют приступить в 2021 году.

Сейчас Дом культуры в посёлке располагается в приспособленных помещениях административного здания, где размещены и другие организации. В новом ДК создадут более комфортные и современные условия для проведения мероприятий и занятий творчеством. В проекте предусмотрены зрительный зал с эстрадой на 100 мест, читальный зал, артистическая, гардероб, административные помещения. В здании Дома культуры также планируют разместить фельдшерско-акушерский пункт - здесь оборудуют процедурный кабинет и кабинет фельдшера.

АО «Транснефть-Урал» на протяжении трёх последних лет в рамках договоренностей губернатора Вадима Шумкова и руководства ПАО «Транснефть» принимает активное участие в развитии социальной сферы региона. Компания вкладывает значительные средства в ремонт школ и детских садов, оснащение образовательных учреждений новым современным оборудованием.

Фото строящегося Дома культуры опубликовано в телеграм-канале губернатора Вадима Шумкова.

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