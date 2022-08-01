В селе Колташево продолжается ремонт школы

В рамках еженедельного мониторинга выполнения народной программы «Единой России» партийцы Кетовского местного отделения проверили ход ремонтных работ в Колташево. К ним присоединились директор средней школы и представители родительского комитета.

Капитальный ремонт здания Колташевской средней школы проводится с мая текущего года, срок окончания работ обозначен 1 сентября 2023 года.

«Строительство в настоящий момент идет с опережением графика, заканчивается ремонт крыши, проведена канализация со второго на первый этаж, все подготовлено для стяжки полов, и здание подготовлено к косметическому ремонту. Установлены пластиковые окна и утеплитель с фасада, завозятся панели, и со следующей недели будет монтироваться фасад. Сумма, выделенная на проведение капитального ремонта, составляет 84 миллиона рублей», - рассказывает исполняющий обязанности главы Кетовского района Олег Язовских.

Депутат Курганской областной Думы (член фракции «Единая Россия») Евгений Кафеев свою задачу в данном процессе видит в возможности наладить взаимоотношения и взаимопонимание между всеми заинтересованными сторонами – властями, педагогами, учениками и их родителями.

«У депутатов областного уровня лето - время каникул, но по своей практике знаю, что лето - это самый напряженный период работы. Сейчас я знакомлюсь с тем, как проходит ремонт десяти школ Кетовского округа, в которых проводится реконструкция и капитальные ремонты. Это очень сложный процесс, нужно организовать ремонт, выстроить технический процесс, наладить обучение школьников, когда начнется учебный год, сделать так, чтобы родители понимали, как это будет происходить. Депутат - это коммуникатор между властью всех уровней, педагогическим сообществом, родителями, а это самый сложный процесс», - отметил парламентарий.

По словам директора Колташевской школы Анна Бондаренко в учреждении были проблемы с канализацией и водопроводом.

«Если бы этого ремонта не дождались, то следующую зиму мы не смогли бы здесь учиться. В школе обучается 299 детей, ученики творческие и занимают призовые месте на областных конкурсах. Экзамены сдали хорошо, результаты неплохие. Первое сентября мы ждем с настороженностью, младшие классы у нас будут ездить в Варгаши обучаться в две смены, остальные - в сельсовете и Доме культуры в Колташево», - проинформировала директор школы.

Парламентарий подчеркнул, что в Курганской области темпы ремонтных работ с каждым годом увеличиваются.

«Только по Кетовскому округу, мы капитально ремонтируем 10 школ, строятся четыре новые детско-оздоровительные спортивные площадки, абсолютно новый клуб достраивается в поселке Нефтяник, ремонтируется большое количество дорог. Объем работы колоссальный, нагрузка ложится на всех и на депутатов в том числе. У нас депутаты Курганской областной Думы ездят, смотрят, общаются и конечно контролируют ход работ, так как на нас также лежит ответственность за все, что происходит в наших избирательных округах», - подытожил Евгений Кафеев.

Информация и фото предоставлены региональным отделением партии «Единая Россия»

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