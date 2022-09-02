В селе Колташово Кетовского округа готовят к сдаче ФАП после капремонта

По поручению Губернатора Курганской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в селе Колташево Кетовского муниципального округа близится к завершению капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта.

В настоящее время на объекте завершается оштукатуривание стен, идет покраски и ремонт пола, ведется укладка плитки, а также выполняется облицовка стен плиткой. В ходе ремонта заменены инженерные сети, окна. Также проводятся работы по установке сантехнического и электрооборудования. Ремонт фельдшерско –акушерского пункта планируется закончить 19 сентября текущего года.

Работа по совершенствованию оказания медицинской помощи в Кетовском муниципальном округе продолжается. Для удобства и комфорта маленьких пациентов начались ремонтные работы в детском отделении больницы. В настоящий момент проходят демонтажные работы. Контракт на сумму более 8 млн рублей. Срок завершения работ 30 ноября текущего года.

«В планах на 2023 -2025 годы проведение капитального ремонта Кетовской центральной районной больницы, врачебных амбулаторий в селах Белый Яр и Шмаково, фельдшерско- акушерских пунктов в селах Ровная, Менщиково, Сычево, участковой больницы в селе Садовое, приобретение модульных зданий врачебных амбулаторий в селах Новая Сидоровка и Падеринское и 2 фельдшерско –акушерских пунктов в поселке Введенское»,- комментирует руководитель Кетовской центральной районной больницы Игорь Радионов.

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