В селе Колташово Кетовского округа капитально ремонтируют местный ФАП

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения фельдшерско-акушерский пункт в селе Колташево Кетовского муниципального округа идет капитальный ремонт.

Строительные работы выполняет ООО «Пересвет». В настоящее время строители заканчивают оштукатуривание стен внутри здания. Ремонт фельдшерско-акушерского пункта планируется завершить в конце августа текущего года.

Работа по совершенствованию оказания медицинской помощи в Кетовском муниципальном округе в текущем году будет продолжена. Для удобства и комфорта маленьких пациентов отремонтируют детское отделение больницы. Контракт на сумму более 8 млн рублей заключен с ООО «Каскад». Срок завершения работ 30 ноября текущего года.

«В планах на 2023 -2025 годы проведение капитального ремонта Кетовской центральной районной больницы, врачебных амбулаторий в селах Белый Яр и Шмаково, фельдшерско-акушерских пунктов в селах Ровная, Менщиково, Сычево, участковой больницы в селе Садовое, приобретение модульных зданий врачебных амбулаторий в селах Новая Сидоровка и Падеринское и 2 фельдшерско-акушерских пунктов в поселке Введенское»,- сообщил руководитель Кетовской центральной районной больницы Игорь Радионов.