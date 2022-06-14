В селе Колташово Кетовского округа отремонтируют врачебную амбулаторию

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и достижения ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение» в этом году капитально отремонтируют врачебную амбулаторию в селе Колташово, а в селе Большое Чаусово появится новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. На эти цели предусмотрено деньги. Работа по ремонту и оснащению медицинских организаций проходит по личному поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова.

В планах на 2023 год капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Белый Яр и Менщиково. В рамках программы модернизации на эти цели запланировано 3 млн рублей.

Первичное звено здравоохранения всегда имеет большую нагрузку, в связи, с чем его модернизация имеет такое значение. Особенно важно сделать этот вид медицинской помощи максимально доступным и комфортным.

По информации департамента здравохранения Курганской области.

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