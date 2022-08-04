В селе Колташово Кетовского округа продолжается капитальный ремонт ФАПа

По личному поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в селе Колташово Кетовского муниципального округа продолжается капитальный ремонт фельдшерско –акушерского пункта, сообщает департамент здравоохранения

«Капитальный ремонт данного медицинского объекта – событие очень значимое, обслуживаемое данным фельдшерско-акушерским пунктом население составляет 1272 человека. На сегодняшний день производится демонтаж старой и монтаж новой системы электроснабжения. Также устанавливаются распределительные коробки, щиток под прибор учета электроэнергии и окна ПВХ, идет разборка пола»,- комментирует руководитель Кетовской центральной районной больницы Игорь Радионов.

Работа по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи в Кетовском муниципальном округе может быть продолжена. В планах на 2023 -2025 годы проведение капитального ремонта центральной районной больницы, врачебных амбулаторий в селах Белый Яр и Шмаково, фельдшерско-акушерских пунктов в селах Ровная, Менщиково, Сычево, участковой больницы в селе Садовое, приобретение модульных зданий врачебных амбулаторий в селах Новая Сидоровка и Падеринское и 2 фельдшерско-акушерских пунктов в поселке Введенское».

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