В селе Крутиха Далматовского округа построят модульный фельдшерско-акушерский пункт

В селе Крутиха Далматовского муниципального округа Курганской области строят модульный фельдшерско-акушерский пункт. По сведениям регионального департамента здравоохранения, контракт по государственному заказу на сумму более 4,8 млн рублей подписан с индивидуальным предпринимателем Угрюмовым, зарегистрированным в Тюмени.

Со слов руководителя Далматовской центральной районной больницы Евгения Коровина, в настоящее время уже выполнены работы по планировке земельного участка, устройству септика и скважины. Коровин также утверждает, что выполнено устройство свайного поля, на котором ведется монтаж модульного здания.

В профильном департаменте отметили, что в последние три года по инициативе губернатора Вадима Шумкова в Далматовском округе капитально отремонтировали рентгенологическое и терапевтическое отделение, приобретены и смонтированы модульные здания ФАПов в селах Широково и Ясная Поляна и здание врачебной амбулатории в селе Кривское.

Новый фельдшерско-акушерский пункт появился в текущем году в селе Красноисетское.

Ранее «Новый мир» сообщал, что по программе «Земский фельдшер» в 2022 году местное здравоохранение пополнилось 2 специалистами: фельдшером скорой медицинской помощи и заведующим ФАПом — фельдшером селе Затеченское.

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