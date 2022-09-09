В селе Масли Мишкинского округа завершаются работы по монтажу модульного здания

Работа по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи населению Курганской области продолжается. В регионе при личной поддержке губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

В селе Масли Мишкинского муниципального округа завершается монтаж и благоустройство территории модульного здания фельдшерско-акушерского пункта. В настоящее время ведутся работы по устранению замечаний заказчика. Сдача объекта планируется до 23 сентября текущего года.

В региональном депздраве напомнили, что работы по контракту на 5 миллионов рублей на поставку и монтаж медицинского объекта исполняет ООО «Спецстрой».

- Помимо завершения работ на объекте в селе Масли, капитальный ремонт проходит и в центральной районной больнице. В инфекционном отделении ремонтируют вентиляцию, общее выполнение работ составляет 60%. Также в больнице проходит ремонт лестничных маршей, - перечислил фронт работ руководитель Мишкинской центральной районной больницы Николай Красовский.

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