В селе Мокроусово проводили земляков, призванных в ходе частичной мобилизации

В ожидании отправки журналисты газеты «Восход» пообщались с мобилизованными.

«Я в армии не служил, так сложились обстоятельства, а теперь, когда над нашей Родиной нависла опасность, решил отдать свой долг. Семья меня поддерживает, а это самое главное. Вернемся с победой», – уверен доброволец Сергей.

А вот Денис раньше служил в отряде специального назначения. Он получил повестку одним из первых в селе Мокроусово. «Если честно, все равно уже собирался идти добровольцем. Настрой боевой – надо бороться! За нами правда, а значит, мы победим», - утверждает Денис.

Проводить мокроусовцев пришел глава муниципального округа Владимир Демешкин. «Вы наша гордость! Мы уверенны, что вы вернетесь с победой. Иначе и быть не может!» - едва сдерживая слезы, напутствовал ребят руководитель муниципалитета.

Сегодня здесь не было своих и чужих, все были родные, казалось, на площади стояла одна большая семья, передает эмоциональную обстановку на проводах мобилизованных газета «Восход». Особенно тронула фраза женщины, которая грозила пальцем сыну: «Смотри, без шапки там не ходи».

Ранее «Новый мир» сообщал, что жители Мокроусовского округа на протяжении нескольких недель активно принимают участие в акциях «Посылка солдату» и «Шлём теплый привет». Один из пунктов сбора помощи находится в редакции газеты «Восход». Мокроусовцы приносят продукты питания, медикаменты, теплые вещи, предметы личной гигиены и письма с душевными словами для солдат.

Фото со страницы газеты «Восход» в соцсети «Вконтакте».

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