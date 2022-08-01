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В селе Новое Ильинское Петуховского округа смогли установить модульный ФАП

Теперь 400 жителей населенного пункта будут получать первичную медпомощь.

1 августа, 2022 - 11:00

По поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова, в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в селе Новое Ильинское Петуховского муниципального округа завершились работы по установке модульного фельдшерско-акушерского пункта. Теперь 400 жителей села смогут получать качественную первичную медико-санитарную помощь, ведь ФАП оснащен всем необходимым оборудованием, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Напомним, что в этом году завершен капитальный ремонт терапевтического отделения Петуховской центральной районной больницы. Ранее там же проведен капитальный ремонт рентгенологического отделения, где установили флюорограф и маммограф. Кроме того, больница получила 2 автомобиля для нужд организации и транспортировки больных.

Ранее «Новый мир» сообщал, что в селе Боровское Катайского муниципального округа появился новый фельдшерско –акушерский пункт. Еще один медицинский объект появился благодаря личному поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. В селе Боровское уже полностью закончены работы по установке модульного фельдшерско-акушерского пункта. В настоящее время идет подготовка документов для прохождения процедуры лицензирования.

 

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1 августа, 2022 - 11:00

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