В селе Новое Ильинское Петуховского района установили фельдшерско-акушерский пункт

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Петуховском муниципальном округе появился ещё один медицинский объект. Установка модульного фельдшерско-акушерского пункта завершилась в селе Новое Ильинское. Пункт начнёт свою работу после лабораторных исследований: проведения смывов, отбора проб воды и замеров.

Руководитель Петуховской центральной больницы Ирина Носкова отметила, что приоритетными задачами являются обеспечение оптимальной доступности первичной медико-санитарной помощи для населения и повышение её качества.

«В этом году в рамках программы модернизации здравоохранения первичного звена для удобства и комфорта пациентов и медицинских работников в Петуховской центральной районной больнице завершен капитальный ремонт терапевтического отделения в основном корпусе. А в прошлом году в больницу приобрели 2 автомобиля для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов и ввели в эксплуатацию флюорограф и маммограф», - прокомментировала Ирина Носкова.

Согласно информации Ддпартамента здравоохранения Курганской области стоимость модульного фельдшерско-акушерского пункта составляет около 5 млн рублей, а стоимость приобретённого оборудования – 500 тыс рублей.

По информации департамента здравоохранения Курганской области.

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